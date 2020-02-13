2020-02-13T18:27:50+03:00
Происшествия

Человек упал на пути на станции в Петербургском метро

Движение от «Проспекта Ветеранов» до «Площади Ленина» остановлено
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербургском метро на красной ветке человек упал на путиВ Петербургском метро на красной ветке человек упал на путиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербургском метрополитене произошло ЧП. В 16:17 часов в четверг, 13 февраля, на красной линии на пути упал человек. Из-за инцидента работники метро незамедлительно остановили движение поездов от станции «Проспект Ветеранов» до «Площади Ленина».

- Движение поездов остановлено из-за падения пассажира на путь. Движение осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Автово», - рассказали в петербургском метрополитене.

Благо, проблема быстро разрешилась. Работники метро просились на помощь упавшему человеку, сообщив, чтобы он не пытался самостоятельно выбраться на платформу. Спустя несколько минут пассажира достали с путей и отправили его на осмотр к врачам, чтобы убедиться в его состоянии.

В 16:20 часов поступило сообщение о том, что пассажир жив и движение поездов полностью восстановлено.

Как рассказали "КП-Петербург" в метрополитене, упавшей на рельсы оказалась девушка. Свой поступок она объяснила тем, что пыталась спасти собаку. Однако после проверки никакого животного работники метро не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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