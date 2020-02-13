Тараканы в кафе у метро «Проспект Просвещения» возмутили девушку-блогера

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:34:33+03:00

Насекомые не смущались повара и ползали по прилавку [видео]

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Тараканов не любят очень многие, а особенно неприятно, когда усатые насекомые соседствуют с едой. Их хитиновые тельца - совсем не то, что хочешь увидеть, заходя перекусить в кафе. Однако именно такую картину могли наблюдать посетители одного заведения у метро «Проспект Просвещения».

- В кафе повар кормит не только посетителей, но и тараканов, - сообщают очевидцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Диалог у девушки-блогера с поваром не задался. Мужчина смущенно ходил за прилавком и говорил, что тараканов на работу принес не он.

В комментариях пользователи соцсетей разделились на три лагеря. Одни возмущались антисанитарией: «А перчатки у него интересно есть? Или своими голыми грязными руками кормит людей?» и удивлялись, что кто-то есть в таких забегаловках.

Другие заверяли, что насекомые есть даже в дорогих ресторанах, поэтому нечего нос воротить. А третьи восхищались самим Стасиком, как назвали таракана: «Такой хорошенький, жирненький».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760635" frameborder="0"></iframe> В кафе у метро "Проспект Просвещения" по прилавку бегали тараканы.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU