Суд взыскал 40 тысяч с детского лагеря, где школьнику сломали нос

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:33:43+03:00

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В 40 тысяч рублей оценил сломанный нос ребенка Красногвардейский районный суд Петербурга. До такой суммы была снижена компенсация физического и морального вреда, которую требовала мать избитого в детском лагере мальчика.

- 30.05.2019 года несовершеннолетний ребенок приехал в детский оздоровительный лагерь «Связист» в поселке Петровское Приозерского района Ленинградской области по договору с ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» на отдых во время школьных каникул, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Там подросток вместе со своими школьными друзьями должен был изучать иностранный язык и набираться сил. Мальчика, вместе с другими воспитанниками лагеря поселили в коттедж на несколько человек.

Но уже на следующий день произошло ЧП. Один из ребят, нелюдимый и носящий камуфляж, пошел в туалет. После чего другие дети почувствовали неприятный запах, над чем и посмеялись. В ответ на это парень подошел к одному из смеявшихся и молча ударил кулаком в лицо, сломав нос.

Позднее пострадавшему понадобилась операция. При этом руководство языкового лагеря инцидент пыталось замять. Однако мать побитого мальчишки не только все узнала, но и пошла в суд. За компенсацию физических страданий сына и сорванный летний отдых она требовала полмиллиона рублей, но суд решил, что это много и дал 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU