2020-02-13T17:46:25+03:00
Общество

Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге

Имя деятеля искусств предлагается присвоить переулку у Синопской набережной
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рядом с Синопской набережной может появиться улица композитора Василия Соловьева-СедогоРядом с Синопской набережной может появиться улица композитора Василия Соловьева-СедогоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге может появиться улица композитора Василия Соловьева-Седого. Назвать безымянный проезд рядом с Синопской набережной, от проспекта Бакунина до съезда на нее, именем деятеля искусств предложил его внук. Свое обращение Василий Соловьев-Седой (младший) направил губернатору Северной столицы Александру Беглову.

- Мое предложение поддержали в администрации Центрального района, с представителями которой мы и выбрали проезд. Кроме того, идею одобрила инициативная группа, в которую вошли деятели культуры Петербурга, - рассказал Василий газете «Петербургский дневник».

Внук композитора считает, что в год 75-летия Победы было бы правильно, если в Петербурге появилась улица в честь композитора, ставшего автором песен: «Соловьи», «Прощай, любимый город», «Где же вы теперь, друзья однополчане».

Также Василий рассказал, что вопрос благоустройства сквера, названного в честь его деда, расположенного на пересечении Полтавской и Невского проспекта, сейчас решается. Ранее он заявлял, что не доволен его состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор объяснил иск к петербурженке, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице
Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге
Суд взыскал 40 тысяч с детского лагеря, где школьнику сломали нос
Тараканы в кафе у метро «Проспект Просвещения» возмутили девушку-блогера
Человек упал на пути на станции в Петербургском метро
Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу
Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей
Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе
Собаки двое суток сидят в запертой машине на Синопской набережной
В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»
Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке
13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга
Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы