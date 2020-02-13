Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:46:25+03:00

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В Петербурге может появиться улица композитора Василия Соловьева-Седого. Назвать безымянный проезд рядом с Синопской набережной, от проспекта Бакунина до съезда на нее, именем деятеля искусств предложил его внук. Свое обращение Василий Соловьев-Седой (младший) направил губернатору Северной столицы Александру Беглову.

- Мое предложение поддержали в администрации Центрального района, с представителями которой мы и выбрали проезд. Кроме того, идею одобрила инициативная группа, в которую вошли деятели культуры Петербурга, - рассказал Василий газете «Петербургский дневник».

Внук композитора считает, что в год 75-летия Победы было бы правильно, если в Петербурге появилась улица в честь композитора, ставшего автором песен: «Соловьи», «Прощай, любимый город», «Где же вы теперь, друзья однополчане».

Также Василий рассказал, что вопрос благоустройства сквера, названного в честь его деда, расположенного на пересечении Полтавской и Невского проспекта, сейчас решается. Ранее он заявлял, что не доволен его состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU