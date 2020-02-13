2020-02-13T18:58:24+03:00
Общество

В сети опубликована песня из неизданного альбома группы «Кино»

Песня «Ты мог быть героем» была записана еще в 1986 году [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В сети появилась неизданная песня группы "Кино"В сети появилась неизданная песня группы "Кино"Фото: Тимур ХАНОВ
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В интернете появилась песня легендарной группы «Кино», которую ранее можно было услышать только при жизни Виктора Цоя, либо являясь очень большим поклонником. В среду, 12 февраля, на канале звукозаписывающего лейбла Mashina Records в YouTube появилось видео, в котором представлен трек под названием «Ты мог быть героем».

- Третий том серии переиздания студийных записей группы «Кино» «Каталог» поступил в предварительный заказ на всех наших площадках. Такого альбома у группы не было, и эти песни распространялись в виде бонусов на некоторых переизданиях, - рассказал издатель записи Михаил Кондрашов.

Он рассказал, что рабочее название релиза было «Любовь – это не шутка». Виктор Цой занимал его вместе со своей группой еще в 1986 году, однако альбома с таким названием у группы никогда не выходило.

В Сети опубликовали песню из неизданного альбома "Кино".Превью для нашего нового издания серии КАТАЛОГ гр. КИНО

ИСТОЧНИК KP.RU

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