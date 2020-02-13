Синоптики рассказали, какой паводок ожидается в Петербурге весной 2020 года

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:14:07+03:00

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В Смольном рассказали, какой паводок ожидается в Петербурге. Для этого созвали комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По словам начальника Гидрометцентра Северной столицы Надежды Щербаковой, максимальные уровни воды в реках не принесут серьезных бед. Также синоптики не ждут образования прочного льда на Невской губе. Спасибо теплой зиме.

- Максимальные уровни воды в реках прогнозируется на 50-100 см ниже нормы для этого времени года. Если проблемы от весеннего паводка и будут, то минимальные, - рассказала Щербакова.

Однако спасатели МЧС все равно наготове и уже создали карту с потенциально опасными местами подтопления и скорректировали расчеты сил и средств. Так что к оперативному реагированию, в случае беды, они готовы.

- В этом году аномально теплая зима – самая теплая за всю историю наблюдений. Несмотря на это, вопрос паводка остается актуальным. Спасатели готовы к любому развитию событий. Также необходимо проверить гидротехнические сооружения, - отметила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU