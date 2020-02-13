Петербург и Туркменистан подписали договор о сотрудничестве до 2025 года

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:30:42+03:00

Санкт-Петербург и Туркменистан подписали дорожную карту по сотрудничеству до 2025 года / Фото: Смольный

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Визит делегации Петербурга в Туркменистан завершился подписью договора о сотрудничестве. В четверг, 13 февраля, губернатор Северной столицы Александр Беглов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов поставили свои подписи на документе, в котором прописаны положения о взаимном развитии в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2020-2025 годы. Предполагается обмен опытом в области экономического планирования, поддержки регионального бизнеса, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, градостроительства и архитектуры, коммунального хозяйства.

- Нас радует, что туркменская молодежь все чаще выбирает Петербург для получения образования. Сейчас в петербургских вузах учатся более двух тысяч студентов из Туркменистана, - сообщил он. Губернатор пригласил лучших школьников Туркменистана на праздник выпускников «Алые паруса».

Рашид Мередов, в свою очередь, подчеркнул, что «Санкт-Петербург – очень близкий город для Туркменистана», поскольку страна многим обязана ленинградской научной школе. Именно в северной столице исторически сформировались научные центры изучения культурного и исторического наследия Туркменистана.

ИСТОЧНИК KP.RU