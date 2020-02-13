2020-02-13T19:37:54+03:00
Общество

Более 1,4 тысяч «холодных чердаков» появятся в жилых домах Петербурга в 2020 году

Новая технология поможет избежать образования сосулек и наледи зимой
Лилия КОЗЛОВА
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Более 1400 крыш многоквартирных домов планируется оборудовать в 2020 году по технологии «холодный чердак»Более 1400 крыш многоквартирных домов планируется оборудовать в 2020 году по технологии «холодный чердак»Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Более 1400 крыш многоквартирных домов Петербурга планируется оборудовать в 2020 году по технологии «холодный чердак». Как стало известно в четверг, 13 февраля, администрациям районов и специалистам жилищного комитета поручено актуализировать и дополнить адресный перечень домов, в которых будут проведены работы по нормализации температурно-влажностного режима кровель.

- Применяемая технология снижает вероятность образования сосулек на крышах многоквартирных домов. Перечень сформирован на основе данных прошлых лет и программ текущего и капитального ремонта многоквартирных домов, - рассказали в Смольном.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил районным администрациям в течение недели поадресно актуализировать сведения о таких объектах, а также добавить в планы те дома, которые ранее включены не были, но работы по нормализации температурно-влажностного режима на них необходимо провести.

Также в ходе еженедельного совещания в Жилищном комитете обсуждались вопросы качества уборки дворов и внутриквартальных территорий и организации межведомственного взаимодействия для проведения технического обследования инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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