Лихач без прав на «Приоре» устроил гонки с патрулем ДПС по Невскому проспекту

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:47:04+03:00

Оказалось, что 19-летний водитель бесправник и находится под подпиской о невыезде

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Ночью 13 февраля инспекторы ДПС гонялись по центру Петербурга за 19-летним лихачем на «Приоре». Машину с явным превышением скорости заметили около 1:50, мчащую по Невскому проспекту в сторону Лиговского. От требований стражей порядка парень «тактично» уклонился и попытался скрыться, пугая другие авто и пешеходов в округе. Естественно, «летел» он на красные сигналы светофора.

- На улице Чехова у дома №18 водитель не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего попытался сбежать с места ДТП, но был задержан инспекторами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водителем оказался уроженец Дагестана. Ранее его лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования. Ему «вручили» еще 6 протоколов об административных правонарушениях, а позже и вовсе дали 15 суток ареста. Выяснилось, что злостный нарушитель находится под подпиской о невыезде и ожидает судебного заседания по делу о даче взятки должностному лицу.

Погоня ДПС по Невскому проспекту за лихачем в Lada Priora.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU