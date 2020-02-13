Петербуржец отсудил у травматологов 300 тысяч рублей за неверный диагноз и мучительное лечение

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:10:40+03:00

По словам мужчины, лечение левой руки длится около 1,5 лет и стоит недешево

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Суд Петербурга частично удовлетворил иск мужчины к межрайонной больнице в Токсово, где ему неверно поставили диагноз, что привело к мучительному лечению. Все началось с ДТП в июле 2018 года, где он получил многочисленные травмы. Врачи скорой помощи оперативно доставили его в травматологию в стационар. Однако лечащий медик поставил пострадавшему неверный диагноз повреждений левой руки.

- Следствием этого стало дорогостоящее и длительное лечение, продолжающееся более шести календарных месяцев вплоть до настоящего времени, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавший от рук медиков пациент просил взыскать с больницы 650 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 35 тысяч в качестве возмещения вреда здоровью. Оба требования суд удовлетворил, только уменьшил выплату за моральные страдания до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU