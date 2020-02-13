Петербуржец отсудил у травматологов 300 тысяч рублей за неверный диагноз и мучительное лечение
Суд Петербурга частично удовлетворил иск мужчины к межрайонной больнице в Токсово, где ему неверно поставили диагноз, что привело к мучительному лечению. Все началось с ДТП в июле 2018 года, где он получил многочисленные травмы. Врачи скорой помощи оперативно доставили его в травматологию в стационар. Однако лечащий медик поставил пострадавшему неверный диагноз повреждений левой руки.
- Следствием этого стало дорогостоящее и длительное лечение, продолжающееся более шести календарных месяцев вплоть до настоящего времени, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Пострадавший от рук медиков пациент просил взыскать с больницы 650 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 35 тысяч в качестве возмещения вреда здоровью. Оба требования суд удовлетворил, только уменьшил выплату за моральные страдания до 300 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU