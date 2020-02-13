2020-02-13T20:58:51+03:00
Происшествия

На шоссе Революции женщину два раза подряд сбили машины

Пешеход скончалась в больнице от тяжелых травм
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге женщина погибла после того, как на нее два раза подряд наехали машины.В Петербурге женщина погибла после того, как на нее два раза подряд наехали машины.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг 13 февраля около 19:40 на шоссе Революции на женщину два раза подряд наехали машины. Страшное происшествие случилось из-за того, что пешеход решила перебежать дорогу в неположенном месте. Сбитой женщине тут же вызвали врачей скорой помощи. На место оперативно прибыли и сотрудники ГИБДД. По их словам, водитель, который первым наехал на пешехода, точно трезв.

- На вид женщине 35 лет. Ее личность устанавливается. В результате ДТП она получила тяжелые травмы. Первым ее сбил «Митсубиси» вне зоны перехода. За рулем оказался 61-летний мужчина со стажем с 2003 года. Его проверили – он оказался трезв. Во втором автомобиле марки BMW 520 находился 19-летний мужчина со стажем с 2010 года, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

К сожалению, в больнице пострадавшая скончалась от полученных травм, ее не смогли спасти. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего в ходе проверки. Известно, что освещение на данном участке дороги только искусственное, а на машинах, наехавших на женщину, отсутствуют видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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