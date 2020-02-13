За незаконное изъятие алкоголя на троих петербургских полицейских завели уголовное дело

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:59:15+03:00

Трое петербургских полицейских незаконно изъяли алкоголь у предпринимателя и поплатились за это уголовным делом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одного из них объявили в розыск

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В Петербурге возбудили уголовное дело на троих полицейских, подозреваемых в незаконном изъятии алкоголя у местного предпринимателя. Известно, что всех их уже уволили. Следствие считает, что в конце сентября 2019 года компания стражей порядка заглянула в одно из кафе на Лиговском проспекте.

- Зная о наличии у представителей коммерческой структуры лицензии на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией, подозреваемые незаконно изъяли спиртные напитки и электронный носитель, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Приятели все ловко придумали. Один из них, тогдашний начальник отдела полиции №28, позвонил в дежурную часть и стал жаловаться на то, что в кафе незаконно торгуют алкоголем. Оставшиеся два участковых тут же составили протокол изъятия. Руководство и сотрудники кафе пришли в недоумение.

Двоих бывших участковых уже допросили, они во всем сознались и получили подписку о невыезде. А вот их товарищ пока скрывается, его объявили в розыск. Каждому из них полагается уголовная статья в зависимости от роли. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU