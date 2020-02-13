2020-02-13T23:08:29+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на «Тойоте» проехался по трамвайным путям и влетел в остановку у метро «Комендантский проспект»

К счастью, от неадекватных действий мужчины никто не пострадал [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в трамвайную остановку влетел пьяный водитель "Тойоты". Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге в трамвайную остановку влетел пьяный водитель "Тойоты". Фото: vk.com/spb_today
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Поздним вечером 13 февраля в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появились фотографии ДТП у метро «Комендантский проспект». По словам очевидцев, в трамвайную остановку влетела «Тойота». К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

- Забор вдоль трамвайных путей цел, следовательно, машина двигалась по трамвайным путям от проспекта Авиаконструкторов, а в этом месте не прошла по ширине, - написал очевидец.

На место быстро появились все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

На место быстро появились все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка врезалась прямо в платформу трамвайной остановки и осталась на путях, не заехав наверх – иначе не избежать беды. Чуть погодя, на месте происшествия уже оказались все необходимые спецслужбы.

- Авария произошла в 20:50 у дома №1 на улице Ильюшина. Пострадавших нет. Мужчине, находившемся за рулем «Тойоты», 59 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что из-за пьяного водителя на путях встали несколько трамваев.

Очевидцы оперативно рассказали о ДТП в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы оперативно рассказали о ДТП в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пьяный водитель на «Тойоте» проехался по трамвайным путям и влетел в остановку у метро «Комендантский проспект»
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