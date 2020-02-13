2020-02-13T23:40:21+03:00
Происшествия

Бывших полицейских обвиняют в похищении жителя Ленобласти и вымогательстве

С мужчины потребовали 300 тысяч рублей за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти задержали полицейских, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве.В Ленобласти задержали полицейских, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве.
Изменить размер текста:

Бывших полицейских Ленобласти подозревают в похищении человека и вымогательстве. В январе 2020 года в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ пришла гражданская жена пострадавшего. Она клялась, что в 2016 году стражи порядка похитили ее супруга, после чего потребовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело якобы за незаконный оборот наркотиков. Деньги они в итоге получили. Женщина просила не оставлять поступок полицейских безнаказанным.

- После проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. Получены неопровержимые доказательства совершения бывшими сотрудниками транспортной полиции преступлений по уголовным статьям за похищение человека и получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, - рассказали в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.

Сейчас всех полицейских, причастных к произошедшему, задержали. Расследование уголовного набирает обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти посадили в тюрьму отца, задолжавшего дочери 220 тысяч рублей алиментов
В Гатчине разыскивают ушедшего из дома 15-летнего мальчика, отстающего в развитии
«Водоканал Петербурга» хочет взыскать со злостного должника почти 3 млрд рублей
Опытный водитель погиб под Волосово, напившись и забыв пристегнуться
Бывших полицейских обвиняют в похищении жителя Ленобласти и вымогательстве
Пьяный водитель на «Тойоте» проехался по трамвайным путям и влетел в остановку у метро «Комендантский проспект»
Соседа, ограбившего 92-летнюю блокадницу в Гатчине, отправили в СИЗО
За незаконное изъятие алкоголя на троих петербургских полицейских завели уголовное дело
Мошенники атаковали губернатора Ленобласти в Instagram
Невнимательная девушка угодила под «Чижик» на проспекте Наставников
На шоссе Революции женщину два раза подряд сбили машины