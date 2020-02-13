Бывших полицейских обвиняют в похищении жителя Ленобласти и вымогательстве

13 Февр. 2020 2020-02-13T23:40:21+03:00

В Ленобласти задержали полицейских, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве.

С мужчины потребовали 300 тысяч рублей за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело

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Бывших полицейских Ленобласти подозревают в похищении человека и вымогательстве. В январе 2020 года в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ пришла гражданская жена пострадавшего. Она клялась, что в 2016 году стражи порядка похитили ее супруга, после чего потребовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело якобы за незаконный оборот наркотиков. Деньги они в итоге получили. Женщина просила не оставлять поступок полицейских безнаказанным.

- После проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. Получены неопровержимые доказательства совершения бывшими сотрудниками транспортной полиции преступлений по уголовным статьям за похищение человека и получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, - рассказали в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.

Сейчас всех полицейских, причастных к произошедшему, задержали. Расследование уголовного набирает обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU