Опытный водитель погиб под Волосово, напившись и забыв пристегнуться

14 Февр. 2020 2020-02-14T00:06:35+03:00

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В Ленобласти на дороге Р40 «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» автомобиль FAW Oley вылетел в кювет и опрокинулся. Все произошло 13 февраля около 15:30 на 29-м километре трассы. В машине сидели двое приятелей, которые хорошо выпили перед поездкой, но угодили в аварию. В результате жесткого ДТП тут же на месте погиб водитель, вылетевший из салона.

Пассажир погибшего водителя чудом остался невредим. Фото: vk.com/dorinspb

- Со слов пассажира, водитель не был пристегнут. Его выбросило из салона машины после опрокидывания. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Возможно, именно алкогольное опьянение привело к трагедии. Его пассажир остался невредим, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Волосовскому району.

Известно, что погибшему было 63 года. При хорошем водительском стаже, которого набралось 20 лет, он допустил роковую оплошность.

ИСТОЧНИК KP.RU