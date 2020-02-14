«Водоканал Петербурга» хочет взыскать со злостного должника почти 3 млрд рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T00:32:21+03:00

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13 февраля «Водоканал Петербурга» обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Северо-Западная финансовая компания». Оказалось, предприятию должны почти 3 миллиарда рублей. Все из-за претензий по двум договорам, заключенных еще в 2014 и 2015 годах.

- В частности, предприятие обратилось в суд из-за фактического неисполнения со стороны ООО «СевЗапФинанс» обязательств по договору лизинга, а также по договору о последующем выкупе изначально предполагавшегося к передаче в аренду оборудования. Речь идет о приобретении оборудования для централизованных систем водоснабжения, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала Петербурга».

При этом «Водоканал» со своей стороны исполнял обязательства договора честно и на совесть, покупая необходимое оборудование, которое в итоге так никто и не увидел. Попытки решить все мирным путем не дали результата. Поэтому предприятие надеется на справедливость суда.

ИСТОЧНИК KP.RU