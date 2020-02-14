2020-02-14T01:08:37+03:00
Происшествия

В Гатчине разыскивают ушедшего из дома 15-летнего мальчика, отстающего в развитии

С собой он взял около 10 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пропавший мальчик может нуждаться в медицинской помощи. Фото: lizaalert.orgПропавший мальчик может нуждаться в медицинской помощи. Фото: lizaalert.org
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В Гатчине разыскивают пропавшего 15-летнего Артема Осокина, который ушел из родного дома, что в деревне Межно под поселком Сиверский. Не на шутку встревоженная мама ребенка рассказывает в соцсетях, что сын очень наивный и отстает в развитии.

С собой он взял около 10 тысяч рублей налички. Родные предполагают, что мальчик мог поехать к дедушке в Петербург и молят о помощи в поиске. На просьбу откликнулись некоторые популярные городские сообщества во «Вконтакте» и поисковики отряда «Лиза Алерт».

Мальчика уже ищут волонтеры-поисковики. Фото: lizaalert.org

Мальчика уже ищут волонтеры-поисковики. Фото: lizaalert.org

- Артем ушел 13 февраля в 9 часов утра. Скорее всего, одет в коричневую куртку и джинсы, с собой рюкзак черного цвета. Его мобильный выключен, - пишет мама, которая находится на связи даже ночью, не смыкая глаз.

Известно, что Артем увлекается лошадьми и фанатеет от «Звездных войн». С 20:00 поисковики «Лиза Алерт», набрав приличную группу, ищут мальчика в Гатчинском районе, в том числе и в местном лесу. С собой у волонтеров фонари, а также скотч и ножницы, чтобы расклеивать ориентировки и опрашивать прохожих.

Если вы что-то знаете о местонахождении Артема, то просьба сообщить об этом на горячую линию 8(800)700-54-52 или по телефону 112.

Мама не находит себе места и просит помощи у всего города и даже области. Фото: vk.com/simple_complicacy

Мама не находит себе места и просит помощи у всего города и даже области. Фото: vk.com/simple_complicacy

ИСТОЧНИК KP.RU

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