В Ленобласти посадили в тюрьму отца, задолжавшего дочери 220 тысяч рублей алиментов
Судебные приставы Ленобласти «прижали» злостного неплательщика алиментов, который задолжал своей несовершеннолетней дочке больше 220 тысяч рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство, которое может караться как административной, так и уголовной ответственностью. Мужчина получил второе – реальный срок.
- В 2019 году его уже привлекали к административной ответственности по статье за неуплату средств на содержание детей. Тогда ему назначили обязательные работы на 20 часов. Но он продолжил жить беззаботно и без работы, а также все еще уклонялся от уплаты алиментов, за что его привлекли к уголовной ответственности, - передает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти.
Суд не стал церемониться с горе-отцом и отправил его на 5 месяцев в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU