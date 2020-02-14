В Ленобласти посадили в тюрьму отца, задолжавшего дочери 220 тысяч рублей алиментов

14 Февр. 2020 2020-02-14T01:39:42+03:00

Он так и не нашел себе работу, будучи уже наказанным за невыплату денег

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Судебные приставы Ленобласти «прижали» злостного неплательщика алиментов, который задолжал своей несовершеннолетней дочке больше 220 тысяч рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство, которое может караться как административной, так и уголовной ответственностью. Мужчина получил второе – реальный срок.

- В 2019 году его уже привлекали к административной ответственности по статье за неуплату средств на содержание детей. Тогда ему назначили обязательные работы на 20 часов. Но он продолжил жить беззаботно и без работы, а также все еще уклонялся от уплаты алиментов, за что его привлекли к уголовной ответственности, - передает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти.

Суд не стал церемониться с горе-отцом и отправил его на 5 месяцев в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU