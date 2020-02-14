14 февраля в Санкт-Петербурге будет прохладно, с редкими осадками

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:29:35+03:00

В День всех влюбленных в Петербурге будет даже немного солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Вот и настало 14 февраля, когда влюбленные поздравляют друг друга с «профессиональным» праздником. Увы, но петербургская погода не сильно поможет подержать радостное настроение, ведь в городе будет сыро, зябко и не слишком романтично. Впрочем, выглядывающее из-за туч солнышко скрасит серость пейзажа.

- В пятницу ожидается облачность, с прояснениями. Ночью и утром мокрый снег, морось, временами дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, слабый. Температура воздуха в течение дня 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Также синоптики предупреждают водителей о гололедице, которая может присутствовать на дорогах, особенно в Ленинградской области, где ночью были минусовые температуры.

Примерно такая же погода будет и в субботу, 15 февраля. А вот в воскресенье солнце окончательно спрячется за тучи, пойдет дождь и поднимется сильный ветер. Термометры покажут до 4 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU