2020-02-14T08:48:05+03:00
Происшествия

На КАДе легковушка влезла под фуру и устроила массовое ДТП

Всего в аварии пострадали четыре автомобиля [видео]
Петр КИБЕР
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"Обочечник" устроил ДТП на КАДе. Фото: vk.com/spb_today"Обочечник" устроил ДТП на КАДе. Фото: vk.com/spb_today
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Резкий маневр водителя легковушки привел к «замесу» на петербургской Кольцевой автодороги. Вечером четверга спешащий домой автомобилист резко перестроился в полосу перед фурой. Грузовик моментально не остановишь, поэтому результатом стало массовое ДТП из четырех машин.

- На КАД по направлению от Мурманки в сторону поста ГАИ под фуру подлезла легковушка, - подписал видео водитель другого грузовика, снявший инцидент на видеорегистратор. Запись он опубликовал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что время было вечернее, то машин на трассе хватало. Фура ударила легковую иномарку в зад, а та, по инерции от удара снесла еще две попутные машины, ехавшие в соседних рядах.

По счастью, повреждения получили только автомобили, а ехавшие в них люди остались целы.

В итоге на КАДе образовался затор, а участники ДТП потратили время, дожидаясь ГИБДД и оформляя документы об аварии. Платить за разбитые машины придется виновнику инцидента.

На КАД легковушка влезла под фуру и устроила ДТП из четырех машин.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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