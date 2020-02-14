На КАДе легковушка влезла под фуру и устроила массовое ДТП
Резкий маневр водителя легковушки привел к «замесу» на петербургской Кольцевой автодороги. Вечером четверга спешащий домой автомобилист резко перестроился в полосу перед фурой. Грузовик моментально не остановишь, поэтому результатом стало массовое ДТП из четырех машин.
- На КАД по направлению от Мурманки в сторону поста ГАИ под фуру подлезла легковушка, - подписал видео водитель другого грузовика, снявший инцидент на видеорегистратор. Запись он опубликовал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Учитывая, что время было вечернее, то машин на трассе хватало. Фура ударила легковую иномарку в зад, а та, по инерции от удара снесла еще две попутные машины, ехавшие в соседних рядах.
По счастью, повреждения получили только автомобили, а ехавшие в них люди остались целы.
В итоге на КАДе образовался затор, а участники ДТП потратили время, дожидаясь ГИБДД и оформляя документы об аварии. Платить за разбитые машины придется виновнику инцидента.
На КАД легковушка влезла под фуру и устроила ДТП из четырех машин.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU