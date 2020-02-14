2020-02-14T09:51:48+03:00
Общество

До очередного температурного рекорда Петербург не дотянул две десятых градуса

13 февраля синоптики зафиксировали +3,7 на контрольных термометрах
Петр КИБЕР
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До рекорда 13 февраля не хватило чуть-чуть.До рекорда 13 февраля не хватило чуть-чуть.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Январь 2020 года, ставший самым теплым за всю историю метеонаблюдений, принес несколько температурных рекордов. Февраль в Петербурге также оказался совсем не морозным. Очередной плюсовой максимум едва не был побит 13 числа.

- Да рекорда не хватило чуть-чуть.13 февраля максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +3,7°, что всего в двух десятых от рекорда максимальной температуры воздуха этого дня (+3,9), установленного в 2016 году, - сообщил в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, не все еще потеряно. Несмотря на небольшое похолодание в пятницу, 14 февраля, и субботу, 15-го, когда температура в городе будет держаться около нулевой отметки, уже в воскресенье опять потеплеет до +4 градусов. А это значит, что можно ждать новых рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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