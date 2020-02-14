2020-02-14T09:31:06+03:00
Происшествия

В Колпино «шестерка» влетела в столб, погиб пассажир

За рулем машины был опытный водитель почти с 30-летним стажем
Петр КИБЕР
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В Колпино "шестерка" снесла столб. Погиб пассажир машины. Фото: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspbВ Колпино "шестерка" снесла столб. Погиб пассажир машины. Фото: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspb
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Смертельное ДТП произошло ранним утром 14 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На Вознесенском шоссе водитель «жигулей-шестерки» не совладал с машиной и врезался в фонарный столб.

- В 6:30 напротив дома 100 по Вознесенскому шоссе в городе Колпино водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21061 совершил наезд на световую опору. В результате ДТП погиб пассажир, находившийся на переднем сиденье, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сам водитель «шестерки», имеющий стаж вождения с 1992 года, получил травмы и был госпитализирован в местную райбольницу. По предварительным данным, он был трезв.

Дорога в момент аварии была мокрой и освещалась фонарями. Известно, что авто занесло на сыром асфальте и выбросило на обочину. Там машина снесла бетонный столб. Все обстоятельства и точные причины смертельной аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, которые работают на месте трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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