2020-02-14T10:23:23+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал школьницу рядом со Спасом на Крови

Мужчина познакомился с 16-летней девочкой и повел ее в Михайловский сад
Лилия КОЗЛОВА
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16-летнюю школьницу изнасиловал малознакомый мужчина в Михайловском саду16-летнюю школьницу изнасиловал малознакомый мужчина в Михайловском садуФото: Олег ЗОЛОТО
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Юная петербурженка стала жертвой алкоголя и незнакомого мужчины. В среду, 12 февраля, в полицию обратилась 45-летняя мать 16-летней девочке с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что ее дочь познакомилась на улице с каким-то мужчиной, согласилась с ним выпить. Но намерения у нового друга были совсем не джентельменские.

- По заявлению матери школьницы, все произошло с 13:00 до 20:00 часов в среду. Девочка познакомилась с неким «Игорем» и пошла с ним распивать алкоголь в Михайловский сад. Там он воспользовался слабостью девочки и изнасиловал ее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После того, как мужчина надругался над девочкой в центре города, в нескольких шагах от Спаса на Крови, они оказались в комнате какого-то хостела, находящегося рядом с метро «Сенная». Там, по словам матери, ее дочь была еще раз изнасилована.

Женщина написала заявление в полицию. Подозреваемого «Игоря» разыскивают, а также проверяют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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