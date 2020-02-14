Аварийка провалилась под землю в центре Петербурга

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:05:33+03:00

Произошло это рядом с дырой в асфальте, на осмотр которой прибыла бригада

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В центре Петербурге провалилась земля. Утром в пятницу, 14 февраля, две аварийных машины приехали на перекресток Малодетскосельского проспекта и Бронницкой улицы, где на проезжей части образовалась большая дыра в асфальте. Но пока автомобили стояли припаркованные, один из них тоже оказался в яме.

- Так, походу, мы отопления и горячей воды еще долго не увидим, - вздохнули в соцсетях петербуржцы.

Комментаторы события не стали переживать за происходящее, а наоборот начали подшучивать. Горожане отметили, что в Петербурге такие провалы уже «становятся традицией» и добавили, что машина падает «прямо в ад». Кто-то заметил, что так аварийщики «уходят в глубь проблемы».

По предварительным данным, в результате провала никто не пострадал. Сейчас рабочие разбираются с инцидентом и пытаются вытащить машину из дыры.

ИСТОЧНИК KP.RU