2020-02-14T11:05:33+03:00
Происшествия

Аварийка провалилась под землю в центре Петербурга

Произошло это рядом с дырой в асфальте, на осмотр которой прибыла бригада
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Аварийный автомобиль провалился в асфальт, приехав ограждать другую большую дыру в центре ПетербургаАварийный автомобиль провалился в асфальт, приехав ограждать другую большую дыру в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В центре Петербурге провалилась земля. Утром в пятницу, 14 февраля, две аварийных машины приехали на перекресток Малодетскосельского проспекта и Бронницкой улицы, где на проезжей части образовалась большая дыра в асфальте. Но пока автомобили стояли припаркованные, один из них тоже оказался в яме.

- Так, походу, мы отопления и горячей воды еще долго не увидим, - вздохнули в соцсетях петербуржцы.

Комментаторы события не стали переживать за происходящее, а наоборот начали подшучивать. Горожане отметили, что в Петербурге такие провалы уже «становятся традицией» и добавили, что машина падает «прямо в ад». Кто-то заметил, что так аварийщики «уходят в глубь проблемы».

По предварительным данным, в результате провала никто не пострадал. Сейчас рабочие разбираются с инцидентом и пытаются вытащить машину из дыры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей
Суд встал на сторону петербуржцев, требовавших защитить здание медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского
Хореограф получила анонимное письмо с фото своих маленьких учениц с угрозой изнасилования
Депутат муниципального образования Красносельского района задержана за кражу более 16 миллионов
Появилось видео, как трамвай сбил женщину на проспекте Наставников
Аварийка провалилась под землю в центре Петербурга
Пьяный петербуржец изнасиловал школьницу рядом со Спасом на Крови
Заседание по делу «боткинской беглянки» суд назначил на 17 февраля
В Колпино «шестерка» влетела в столб, погиб пассажир
До очередного температурного рекорда Петербург не дотянул две десятых градуса
На КАДе легковушка влезла под фуру и устроила массовое ДТП
14 февраля в Санкт-Петербурге будет прохладно, с редкими осадками
В Ленобласти посадили в тюрьму отца, задолжавшего дочери 220 тысяч рублей алиментов
В Гатчине разыскивают ушедшего из дома 15-летнего мальчика, отстающего в развитии
«Водоканал Петербурга» хочет взыскать со злостного должника почти 3 млрд рублей
Опытный водитель погиб под Волосово, напившись и забыв пристегнуться
Бывших полицейских обвиняют в похищении жителя Ленобласти и вымогательстве
Пьяный водитель на «Тойоте» проехался по трамвайным путям и влетел в остановку у метро «Комендантский проспект»
Соседа, ограбившего 92-летнюю блокадницу в Гатчине, отправили в СИЗО
За незаконное изъятие алкоголя на троих петербургских полицейских завели уголовное дело
Мошенники атаковали губернатора Ленобласти в Instagram
Невнимательная девушка угодила под «Чижик» на проспекте Наставников
На шоссе Революции женщину два раза подряд сбили машины