2020-02-14T11:18:05+03:00
Происшествия

Депутат муниципального образования Красносельского района задержана за кражу более 16 миллионов

Деньги чиновница перечисляла как зарплату фиктивным социальным работникам
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержана депутат за кражу 16 миллионов рублейВ Петербурге задержана депутат за кражу 16 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге задержали чиновницу, подозреваемую в крупном мошенничестве. Женщина, занимающая пост депутата одного из муниципальных округов, а также заместителя директора СПБ ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (КЦСОН), после возбуждения уголовного дела оказалась в больнице. В пятницу, 14 февраля, стало известно, что лечение закончилось и теперь она находится под стражей.

- Согласно данным следствия, не позже октября 2019 года она сговорилась с одним из заведующих отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД) и украли более 16,2 миллионов рублей, начисляя их в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, которые якобы выполняли свои обязанности. Но на деле, нет, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Помимо чиновницы, следствие задержало заведующую одного из ОСОД. Она была доверенным лицом заместителя директора КЦСОН и принимала денежные средства от других заведующих отделениями. В руках правоохранителей оказался и сын заместителя директора КЦСОН, который подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании соучастникам меры пресечения и предъявлении обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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