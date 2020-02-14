2020-02-14T11:38:32+03:00
Происшествия

Хореограф получила анонимное письмо с фото своих маленьких учениц с угрозой изнасилования

Среди девочек на снимке была 4-летняя дочь испуганной жительницы Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Хореограф из Петербурга получила угрозу об изнасиловании ее воспитанницХореограф из Петербурга получила угрозу об изнасиловании ее воспитанницФото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница города Колпино, что в Петербурге, получила ужасное письмо с угрозой изнасилования малолетних детей. 37-летняя женщина работает хореографом в одной танцевальной студии города. В четверг, 13 февраля, в личные сообщения страницы в социальной сети «ВКонтакте» написал какой-то неизвестный человек и прислал фото ее воспитанниц.

- Некий человек прислал хореографу фотографию воспитанниц танцевальной студии, на которой, в том числе, была ее четырехлетняя дочь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Фотография маленьких девочек сопровождалась страшными угрозами. Мужчина обещал изнасиловать малышек.

Испуганная женщина сразу же обратилась в полицию и передала все доказательства. На данный момент правоохранители проверяют социальные сети и устанавливают детали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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