Две пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей
Петербургские полицейские ищут мошенниц, которые обманули двух пенсионерок, получив с каждой больше миллиона рублей. Один инцидент произошел в Выборгском районе города, а другой - в Невском.
- Днем 13 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у ее 81-летней матери неизвестная злоумышленница похитила 1 миллион 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По словам заявительницы, в супермаркете на проспекте Энгельса к ее матери подошла незнакомка, сказав, что она подруга ее дочери «Любы». А та, якобы, просила передать деньги, чтобы обменять в банке. Пенсионерка поверила мошеннице, отвела домой и отдала всю наличность.
Другой аналогичный случай зафиксировали стражи порядка Невского района. Здесь 73-летняя пенсионерка пожаловалась, что 11 февраля в одном из домов на улице Бабушкина незнакомая женщина, назвавшаяся «Диной», обманным путем забрала у нее 1 миллион и 27 тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU