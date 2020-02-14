2020-02-14T12:35:07+03:00
Происшествия

Две пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей

В обоих случаях неизвестные женщины представлялись друзьями родных
Петр КИБЕР
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Две петербургских пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей.Две петербургских пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Петербургские полицейские ищут мошенниц, которые обманули двух пенсионерок, получив с каждой больше миллиона рублей. Один инцидент произошел в Выборгском районе города, а другой - в Невском.

- Днем 13 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у ее 81-летней матери неизвестная злоумышленница похитила 1 миллион 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, в супермаркете на проспекте Энгельса к ее матери подошла незнакомка, сказав, что она подруга ее дочери «Любы». А та, якобы, просила передать деньги, чтобы обменять в банке. Пенсионерка поверила мошеннице, отвела домой и отдала всю наличность.

Другой аналогичный случай зафиксировали стражи порядка Невского района. Здесь 73-летняя пенсионерка пожаловалась, что 11 февраля в одном из домов на улице Бабушкина незнакомая женщина, назвавшаяся «Диной», обманным путем забрала у нее 1 миллион и 27 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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