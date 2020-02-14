2020-02-14T12:59:15+03:00
Происшествия

Каршеринг врезался в церковь Святого Апостола Иоанна в центре Петербурга

Пользователи соцсетей засмеяли неудачливого водителя [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг разбился о стену церкви в центре ПетербургаКаршеринг разбился о стену церкви в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Очередной водитель каршеринга стал центром для шуток. Утром в пятницу, 14 февраля, жители Адмиралтейского района Петербурга заметили, что кто-то завершил поездку на арендованном автомобиле прямо в стену, но не просто здания, а церкви. Машина уткнулась «носом» прямо в угол у входа в церковь Святого Апостола Иоанна на Декабристов.

- Заставь дурака богу молиться, он и каршеринг расшибет, - переделал известную поговорку один из комментаторов в сети.

Водитель машины сбежал с места ДТП, бросив авто Фото: СОЦСЕТИ

Водитель машины сбежал с места ДТП, бросив автоФото: СОЦСЕТИ

- Так спешил на исповедь, что не пожалел машину, - решили другие.

- Ничего святого в каршеринге, - заметили некоторые иронично.

Как именно произошла авария, история пока умалчивает. Очевидцы обратили внимание, что автомобиль стоял один, водителя поблизости не было. В результате пострадала только машина, каменная клумба и водосточная труба храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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