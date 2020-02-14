2020-02-14T13:22:21+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы выбирают имя очаровательному детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка

Сотрудники зоосада объявили конкурс, чтобы горожане сами решили, как назвать малышку [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для бурого капуцина / Фото: Ленинградский зоопаркЛенинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для бурого капуцина / Фото: Ленинградский зоопарк
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Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для очаровательного детеныша бурого капуцина. Обезьянка появилась на свет еще летом – 11 июля 2019 года. Однако первое время малыш постоянно был с мамой и прятался от посторонних глаз. Наконец, в пятницу, 14 февраля, сотрудники зоосада узнали пол детеныша – это девочка.

Малышка только недавно стала делать первые шаги / Фото: Ленинградский зоопарк

Малышка только недавно стала делать первые шаги / Фото: Ленинградский зоопарк

- Первое время малыш проводил в тесном контакте с мамой, поэтому определить его пол было практически невозможно. Но совсем недавно он начал делать самостоятельные шаги по вольеру, и специалисты выяснили, что перед нами девочка. А это значит, что настало время объявить конкурс на имя очаровательной малышки, - рассказали в зоопарке.

Счастливая молодая семья / Фото: Ленинградский зоопарк

Счастливая молодая семья / Фото: Ленинградский зоопарк

Маму и папу девочки зовут Бланки и Рикардо. Поэтому сотрудники из предложенных имен будут выбирать наиболее созвучный вариант, чтобы он сочетался с родителями.

Имя детенышу могут выбирать сами петербуржцы / Фото: Ленинградский зоопарк

Имя детенышу могут выбирать сами петербуржцы / Фото: Ленинградский зоопарк

Рядом с вольером, где живут капуцины, размещен ящик, куда любой посетитель может опустить записку со своим вариантом имени и контактными данными. Предложить свой вариант можно будет до 25 февраля, а итоги подведут 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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