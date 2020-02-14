2020-02-14T14:21:13+03:00
Спорт

«Зенит» назвал игроков, которых Семак взял на третий сбор в Турции

Из новичков в список попали лишь два Данилы: Круговой и Прохин
Петр КИБЕР
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"Зенит" улетел на сборы в Турцию с 25 основными игроками."Зенит" улетел на сборы в Турцию с 25 основными игроками.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Возобновление чемпионата России по футболу уже близко. Первые матчи пройдут 29 февраля. Так, петербургский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом». А пока сине-бело-голубые отправились на последний сбор в Турцию. С собой Сергей Семак не взял новичков. В список попали хорошо знакомые фамилии. И два игрока зенитовской молодежки.

- На третьих тренировочных сборах будут работать 25 футболистов, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Даниил Шамкин

На сборах у «Зенита» запланированы четыре товарищеские встречи. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и алматинским «Кайратом», а 22 февраля — с белорусскими клубами «Ислочь» и «Динамо» (Минск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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