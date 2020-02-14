«Зенит» назвал игроков, которых Семак взял на третий сбор в Турции
Возобновление чемпионата России по футболу уже близко. Первые матчи пройдут 29 февраля. Так, петербургский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом». А пока сине-бело-голубые отправились на последний сбор в Турцию. С собой Сергей Семак не взял новичков. В список попали хорошо знакомые фамилии. И два игрока зенитовской молодежки.
- На третьих тренировочных сборах будут работать 25 футболистов, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин
Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой
Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Даниил Шамкин
На сборах у «Зенита» запланированы четыре товарищеские встречи. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и алматинским «Кайратом», а 22 февраля — с белорусскими клубами «Ислочь» и «Динамо» (Минск).
ИСТОЧНИК KP.RU