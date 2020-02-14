2020-02-14T14:24:00+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга подвела итоги работы в 2019 году

По результатам будут внесены коррективы в правовую базу и законодательство города
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура Петербурга подвела итоги работы в 2019 годуПрокуратура Петербурга подвела итоги работы в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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В пятницу, 14 февраля, прокуратура Петербурга отчиталась о проделанной работе за 2019 год. В заседании, где подводились итоги, также приняли участие председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, заместитель полномочного представителя президента России Олег Логунов, вице-губернатор Пикалев, руководители территориальных управлений органов исполнительной власти РФ в Петербурге. С докладом выступил прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко и главы районных прокуратур.

- Сергей Иванович Литвиненко в своем выступлении ясно обозначил достижения надзорных органов Петербурга в 2019 году и проблемы, требующие скорейшего решения. Среди них был ряд таких, которые требуют совершенствования нормативно-правовой базы города, внесения корректив в петербургское законодательство, - подвел итог заседанию Макаров.

Парламентарий отметил, что депутаты должны внимательно проанализировать итоги заседания коллегии и оценить целесообразность разработки соответствующих законопроектов. В первую очередь это касается законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, вопросов строительства, жилищно-коммунального хозяйства, тарифов, защиты прав трудящихся, заключения государственных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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