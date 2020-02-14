Светлана Агапитова награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:49:42+03:00

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Владимир Путин наградил уполномоченную по правам ребенка в Петербурге Светлану Агапитову орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ президент России подписал 10 февраля, а сам документ был опубликован на официальном портале правовой информации 14 февраля.

- Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Агапитову Светлану Юрьевну, - говорится в документе.

Светлана Юрьевна оказалась не единственная петербурженка достойная отметки президента за свою деятельность. Вместе с ней награждены были заведующий отделением, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Петров Алексей Карачун. Он удостоен звания заслуженного врача России.

Также доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник лаборатории НМИЦ онкологии имени Петрова Льва Берштейна удостоен звания «заслуженный деятель науки РФ». За огромный вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Орден дружбы вручили гендиректору и главному конструктору петербургского «Арсенала-207».

ИСТОЧНИК KP.RU