Жители Карелии споили и ограбили московского автостопщика
Не самые лучшие впечатления от красивейшего уголка северо-запада России - Карелии останутся у 34-летнего жителя Подмосковья. Его, путешествовавшего автостопом, споили а потом ограбили радушные местные жители.
- В одной из деревень Прионежского района турист познакомился с местными жителями. Те пригласили его составить компанию в распитии спиртных напитков. Когда мужчина пришел в себя, рядом не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.
Поняв, что его ограбили, москвич пошел в полицию. Там его историю выслушали и отправились на место происшествия. В деревне стражи порядка быстро нашли подозреваемую, которая во всем созналась. По словам 47-летней женщины, украденные 10 400 рублей она пропила.
Изъять и вернуть удалось лишь часть похищенных вещей, которые не ушли на спиртное.
По статье «Кража» жительнице Карелии грозит крупный штраф, исправительные работы или до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU