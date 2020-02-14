Жители Карелии споили и ограбили московского автостопщика

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:23:59+03:00

Красоты Карелии это, конечно, здорово, но терять бдительность не стоит. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Не самые лучшие впечатления от красивейшего уголка северо-запада России - Карелии останутся у 34-летнего жителя Подмосковья. Его, путешествовавшего автостопом, споили а потом ограбили радушные местные жители.

- В одной из деревень Прионежского района турист познакомился с местными жителями. Те пригласили его составить компанию в распитии спиртных напитков. Когда мужчина пришел в себя, рядом не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Поняв, что его ограбили, москвич пошел в полицию. Там его историю выслушали и отправились на место происшествия. В деревне стражи порядка быстро нашли подозреваемую, которая во всем созналась. По словам 47-летней женщины, украденные 10 400 рублей она пропила.

Изъять и вернуть удалось лишь часть похищенных вещей, которые не ушли на спиртное.

По статье «Кража» жительнице Карелии грозит крупный штраф, исправительные работы или до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU