2020-02-14T15:44:25+03:00
Происшествия

Серийного квартирного вора задержали в Петербурге

Мужчина на пару месяцев обнес минимум 14 домов
Лилия КОЗЛОВА
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Серийного квартирного вора задержали в ПетербургеСерийного квартирного вора задержали в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вор-рецидивист из Петербурга стал фигурантом новых уголовных дел. В конце января 2020 года полиция задержала 40-летнего безработного местного жителя за серию квартирных краж на территории Московского, Невского и Фрунзенского районов. Когда правоохранители стали проводить проверку, выяснилось, что на счету домушника не менее 14 квартир.

- В октябре 2019 года подозреваемый обокрал шесть квартир. Причем 12 и 19 числа он вскрыл по две двери. В декабре, в том числе и 31-го, а также в январе, на счету вора по четыре квартиры, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В общей сложности он украл денег и имущества из квартир на 686,5 тысяч рублей. Во время обысков у подозреваемого похищенное было частично изъято. В отношении петербуржца было возбуждено 14 уголовных дел о краже.

Известно, что у мужчины бурное уголовное прошлое. Он восемь раз привлекался к ответственности начиная с 1996 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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