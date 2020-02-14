2020-02-14T15:52:13+03:00
Общество

Петербургские таможенники сожгли в печке 1,5 тонны санкционных продуктов

В огонь безжалостно отправили сыр, колбасу, йогурт, рыбу и прочие деликатесы
Петр КИБЕР
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Полторы тонны санкционных продуктов отправили в печь.Полторы тонны санкционных продуктов отправили в печь.
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Очередную партию санкционных продуктов, изъятых у россиян на таможне, сожгли в печи. В огонь были отправлены сыры, колбасы, йогуры, рыба и прочие деликатесы, которые петербуржцы везут домой из Финляндии. Все, что превышает допустимые нормативы, изымается и идет на уничтожение. В этот раз вес утилизированных продуктов составил 1,5 тонны.

- В соответствии с порядком, уничтожены 36 партий товаров общим весом 1 510 килограммов, изъятых у физических лиц при ввозе в Россию и признанных товарами не для личного пользования, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Сам процесс сжигания проходил 12 февраля в присутствии представителей Выборгской таможни, транспортной прокуратуры, Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и понятых.

Напомним, что по закону из стран ЕС и других государств, в отношении которых действуют ответные российские санкции, можно ввозить до пяти килограммов продуктов на человека. При этом сыр, колбаса и прочее обязательно должны быть в заводской упаковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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