Реклама проституток с алкоголем в подарок появилась в Петербурге
Жители Петербурга заметили необычную рекламу продажной любви. В пятницу, 14 февраля, в социальной сети горожане опубликовали фотографию с листовками, наклеенными на столб. На цветной бумаге большими буквами напечатано предложение провести время с проституткой. Но для привлечения внимания, клиентам обещаются еще алкоголь в подарок.
- А разливное или бутылочное, - шутя поинтересовались комментаторы в соцсетях.
- С пенным? Страшная значит, - заключил один из петербуржцев.
- А закуску, - возмутились некоторые.
Также горожане отметили, что жрицы любви могут помогать в работе дорожным инспекторам – сообщать им о том, что клиент уходит, напившись.
ИСТОЧНИК KP.RU