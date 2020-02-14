2020-02-14T15:59:12+03:00
Общество

Реклама проституток с алкоголем в подарок появилась в Петербурге

Горожане в соцсети посмеялись над новым уровнем маркетинга сексуальных услуг
Лилия КОЗЛОВА
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Реклама проституток с алкоголем в подарок повеселила пользователей соцсетей из ПетербургаРеклама проституток с алкоголем в подарок повеселила пользователей соцсетей из ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга заметили необычную рекламу продажной любви. В пятницу, 14 февраля, в социальной сети горожане опубликовали фотографию с листовками, наклеенными на столб. На цветной бумаге большими буквами напечатано предложение провести время с проституткой. Но для привлечения внимания, клиентам обещаются еще алкоголь в подарок.

- А разливное или бутылочное, - шутя поинтересовались комментаторы в соцсетях.

- С пенным? Страшная значит, - заключил один из петербуржцев.

- А закуску, - возмутились некоторые.

Также горожане отметили, что жрицы любви могут помогать в работе дорожным инспекторам – сообщать им о том, что клиент уходит, напившись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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