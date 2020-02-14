2020-02-14T16:10:48+03:00
Происшествия

Влюбленные устроили пылкую «дуэль» на железнодорожных путях в Ленобласти

Горячая драка столкнула супругов с полицией
Лилия КОЗЛОВА
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Влюбленные устроили "дуэль" на железнодорожных путях в ЛенобластиВлюбленные устроили "дуэль" на железнодорожных путях в ЛенобластиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Милые бранятся, только тешатся. Однако одна супружеская пара своей любовной «дуэлью» создала опасную ситуацию на железнодорожных путях. В ночь на пятницу, 14 февраля, двое жителей Ленинградской области начали ссориться. Место для этого они, правда, выбрали не самое подходящее – рельсы на перегоне «Пригородная – Лужайка». Очевидцы решили остановить супругов и вызвали полицию.

- Супружеская пара решила выяснить личные отношения с помощью словесных оскорблений и применения физической силы в отношении друг к друга. В качестве места для «словесной дуэли» были выбраны железнодорожные пути. Своими действиями «влюбленные» создавали непосредственную угрозу для безопасности движения железнодорожного транспорта, - рассказали в МВД РФ по СЗФО.

Ругающимися супругами оказались 35-летняя уроженка Ленобласти и ее 39-летний муж. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Любящую пару успокоили, а также составили на них административные протоколы за появление в пьяном виде в общественных местах и создание ситуации, угрожающей безопасности движения на железнодорожном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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