2020-02-14T16:21:59+03:00
Общество

Печь карельские пирожки и жить в музее: «Кижи» зовут на «работу мечты»

Идеальный кандидат должен получать радость от общения с людьми и ценить прелести сельского быта
Петр КИБЕР
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Тишь да благодать. "Кижи" приглашают на "работу мечты".Тишь да благодать. "Кижи" приглашают на "работу мечты".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наверняка каждый горожанин хоть раз, да хотел сбежать в деревню, в глушь. А каждый обитатель офиса - найти работу мечты. И такие бывают не только за океаном. Карельский музей «Кижи» приглашает на вакансию, которая предполагает жизнь на природе, общение с людьми и выпечку традиционных пирожков.

- Работа мечты на острове Кижи для тех, кто имеет свободный график/длинный отпуск/каникулы, готов жить в деревенских условиях и ценит романтику сельской жизни, - сообщает пресс-служба музея на страничке ВКонтакте.

Идеальный кандидат должен умеет печь традиционные открытые пирожки - калитки, а в идеале – и другие блюда кухни народов Карелии, получать радость от общения с людьми. Работник должен быть «жаворонком - рано вставать и быть энергичен уже с утра. В обязанностях: общение с туристами и проведение мастер-классов по приготовлению калиток.

- От нас: оплата проезда до острова Кижи и обратно, предоставление жилья; стабильная оплата за каждый отработанный день; нескучные будни и выходные в одном из лучших мест на Земле! - завлекают музейщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Печь карельские пирожки и жить в музее: «Кижи» зовут на «работу мечты»
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