2020-02-14T16:49:37+03:00
Общество

От Мурино до Приозерска пустят 18 новых "газовых" автобусов

Они будут курсировать на маршруте №859
Петр КИБЕР
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С 15 февраля на маршрут от Мурино до Приозерска выйдут новые комфортные автобусы. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.С 15 февраля на маршрут от Мурино до Приозерска выйдут новые комфортные автобусы. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.
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Новые автобусы большой вместимости скоро появятся на линии «Девяткино (Мурино)- Приозерск». Курсировать они будут по одному из самых загруженных и популярных маршрутов под номером 859. При этом транспорт не просто удобный, но и экологичный.

- На между Мурино и Приозерском выходят 18 новых автобусов большого класса, работающие на экологичном голубом топливе - метане, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Общий пассажиропоток на этом направлении составляет 600 тысяч человек в год. Поэтому Управление по транспорту Ленинградской области и компания-перевозчик договорились об обновлении автобусного парка на этом и других направлениях, которые числятся в списке самых загруженных.

Теперь пассажиров из Мурино в Приозерск будут 47-местные комфортабельные междугородние машины с увеличенным местом для багажа. Первый рейс состоится уже в субботу, 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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