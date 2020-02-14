Пятилетней петербурженке подарили велосипед за лучший рисунок трамвая
В Петербурге в пятницу, 14 февраля, подвели итоги конкурса детских рисунков, посвященного старту новой трамвайной линии от станции метро «Купчино» до микрорайона «Славянка». В течение более двух месяцев юные петербуржцы принимали участие в розыгрыше, отправляя свои работы по трамвайной теме на суд жюри. В итоге победительницей стала пятилетняя горожанка.
- Победителем конкурса стала пятилетняя Сафия Сволокаева. Приз одной из самых маленьких участниц был вручен соответствующий «транспортной» тематике — яркий детский велосипед. Также жюри конкурса приняло решение поощрить еще двух финалистов конкурса детского рисунка билетами в развлекательный центр, - рассказали в Смольном.
Также в скором времени будут подведены итоги конкурса на лучшее имя новой трамвайной линии. Новая трамвайная линия обеспечит жителей Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга комфортным транспортным сообщением с метро и поможет разгрузить дорожную сеть в часы-пик.
ИСТОЧНИК KP.RU