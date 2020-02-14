Пятилетней петербурженке подарили велосипед за лучший рисунок трамвая

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:53:54+03:00

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В Петербурге в пятницу, 14 февраля, подвели итоги конкурса детских рисунков, посвященного старту новой трамвайной линии от станции метро «Купчино» до микрорайона «Славянка». В течение более двух месяцев юные петербуржцы принимали участие в розыгрыше, отправляя свои работы по трамвайной теме на суд жюри. В итоге победительницей стала пятилетняя горожанка.

- Победителем конкурса стала пятилетняя Сафия Сволокаева. Приз одной из самых маленьких участниц был вручен соответствующий «транспортной» тематике — яркий детский велосипед. Также жюри конкурса приняло решение поощрить еще двух финалистов конкурса детского рисунка билетами в развлекательный центр, - рассказали в Смольном.

Также в скором времени будут подведены итоги конкурса на лучшее имя новой трамвайной линии. Новая трамвайная линия обеспечит жителей Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга комфортным транспортным сообщением с метро и поможет разгрузить дорожную сеть в часы-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU