В Эрмитаж привезли христианскую святыню - Крест с частицей Креста Господня

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:39:59+03:00

Одна из величайших святынь всего Христианского мира – Крест с частицей Креста Господня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В экспозицию также вошли уникальные исторические памятники дохристианского периода и христианские реликвии из армянского музея «Тапан»

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Увидеть уникальные христианские реликвии и памятники старины дохристианского периода можно с сегодняшнего дня в залах Эрмитажа. Здесь выставлены предметы из основной экспозиции армянского музея «Тапан», расположенного в Москве.

- Главные экспонаты выставки – одна из величайших святынь всего Христианского мира – Крест с частицей Креста Господня, реликварии с мощами Св. Григория Просветителя и Св. Власия Себастийского, а также древние памятники из бронзы – ритуальные пояс и кинжалы, - сообщают организаторы выставки.

Всего в Петербург привезли 23 экспоната дохристианского и христианского периода Армении. В их числе Евангилие 1680 года, а также Книга канонов на армянском языке. Оба издания рукописные и выполнены на пергаменте. Все привезенные в Эрмитаж реликвии выставлены в трех витринах в 63-м зале.

Открывал экспозицию лично директор музея Михаил Пиотровский. Работа выставки рассчитана на три месяца. Посмотреть на исторические ценности воочию можно будет до 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU