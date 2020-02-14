2020-02-14T17:44:13+03:00
Общество

Теплые выходные и нежное солнце ожидают жителей Петербурга

Новая рабочая неделя может начаться с температурного рекорда
Лилия КОЗЛОВА
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В субботу и воскресенье жителей Петербурга ожидает теплая погодаВ субботу и воскресенье жителей Петербурга ожидает теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Впереди два выходных. Причем, по прогнозам синоптиков, в Петербурге 15 и 16 февраля ожидается прекрасная, теплая погода. Суббота и воскресенье пройдут при положительной температуре, с легким ветром. Единственное, периодически на город будут набегать дожди и мокрый снег. Но на смену им придет нежное солнце.

- В субботу и воскресенье ожидается сравнительно теплая погода с положительной температурой плюс 2-4 градуса. Периодически могут проходить фронтальные разделы из которых будет выпадать или дождь, или мокрый снег. Может солнышко выглянуть ненадолго. Ветер довольно слабый юго-западных направлений. Ночью температура тоже выше нуля до плюс 2 градусов, - рассказал «КП-Петербург» доктор географических наук, профессор российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Метеоролог порадовал еще одной новостью. По его прогнозам, в понедельник, 17 февраля, в Петербурге ожидается до плюс 5 градусов. Но возможно, что будет еще теплее. В таком случае, отмечает Малинин, в Северной столице будет установлен очередной температурный рекорд.

- У нас осень плавно переходит в весну, минуя зиму, - заметил Валерий Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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