Теплые выходные и нежное солнце ожидают жителей Петербурга

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:44:13+03:00

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Впереди два выходных. Причем, по прогнозам синоптиков, в Петербурге 15 и 16 февраля ожидается прекрасная, теплая погода. Суббота и воскресенье пройдут при положительной температуре, с легким ветром. Единственное, периодически на город будут набегать дожди и мокрый снег. Но на смену им придет нежное солнце.

- В субботу и воскресенье ожидается сравнительно теплая погода с положительной температурой плюс 2-4 градуса. Периодически могут проходить фронтальные разделы из которых будет выпадать или дождь, или мокрый снег. Может солнышко выглянуть ненадолго. Ветер довольно слабый юго-западных направлений. Ночью температура тоже выше нуля до плюс 2 градусов, - рассказал «КП-Петербург» доктор географических наук, профессор российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Метеоролог порадовал еще одной новостью. По его прогнозам, в понедельник, 17 февраля, в Петербурге ожидается до плюс 5 градусов. Но возможно, что будет еще теплее. В таком случае, отмечает Малинин, в Северной столице будет установлен очередной температурный рекорд.

- У нас осень плавно переходит в весну, минуя зиму, - заметил Валерий Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU