2020-02-14T18:43:21+03:00
Общество

Подвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 года

Министр культуры Ольга Любимова впервые посетила Петербург с рабочим визитом
Лилия КОЗЛОВА
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Подвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 годаПодвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В пятницу, 14 февраля, Ольга Любимова впервые посетила Петербург в качестве министра культуры России. Во время рабочего визита она осмотрела государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и обсудила перспективы его развития. Также Любимова новый камерный зал, который скоро откроется в здании Концертного зала Мариинского театра.

- Здесь совершенно потрясающая акустика, над которой трудились ведущие специалисты с мировым именем. Сегодня мы имели возможность услышать и оценить ее, – сказала Ольга Любимова.

Также министр посетила Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова, в здании которого ведутся ремонтные работы. Масштабная реконструкция проводилась в учреждении с 2010 по 2014 год, однако в ходе эксплуатации здания были выявлены недостатки в связи с некачественно выполненными работами. В целях устранения нарушений Минкультуры России выделило дополнительное финансирование.

- В БДТ после реконструкции сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей. Мы с руководством театра обсудили, как в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации, при этом оставив возможность коллективу и репетировать, и выступать, – сказала она, добавив, что все работы должны быть завершены в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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