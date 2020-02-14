ГАТИ разрешила разработки проекта для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро
Государственной административно-технической инспекцией выданы ордера на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метрополитена. Как стало известно в пятницу, 14 февраля, разрешение выдано по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на срок с 12 февраля по 31 мая.
- Бурение скважин будет проводиться силами АО «Метрогипротранс» на объектах строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» по адресу улица Маршала Казакова, дом 58, а также Кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» по адресу проспект Маршала Блюхера, дом 9, корпус 1, - рассказали в ГАТИ.
Также ранее инспекция уже дала добро на производства изыскательских работ для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метрополитена. Кроме того, планируются работы на улице Адмирала Трибуца, проспекте Ветеранов, Народного Ополчения и Якорной. Однако заявки на работу в ГАТИ еще не поступали.
ИСТОЧНИК KP.RU