ГАТИ разрешила разработки проекта для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:01:03+03:00

Документация выдала на срок с 12 февраля по 31 мая 2020 года

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Государственной административно-технической инспекцией выданы ордера на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метрополитена. Как стало известно в пятницу, 14 февраля, разрешение выдано по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на срок с 12 февраля по 31 мая.

- Бурение скважин будет проводиться силами АО «Метрогипротранс» на объектах строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» по адресу улица Маршала Казакова, дом 58, а также Кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» по адресу проспект Маршала Блюхера, дом 9, корпус 1, - рассказали в ГАТИ.

Также ранее инспекция уже дала добро на производства изыскательских работ для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метрополитена. Кроме того, планируются работы на улице Адмирала Трибуца, проспекте Ветеранов, Народного Ополчения и Якорной. Однако заявки на работу в ГАТИ еще не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU