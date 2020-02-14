2020-02-14T19:19:36+03:00
Происшествия

Грузовик сбил двухлетнюю девочку и женщину на «зебре» на проспекте Энгельса

По предварительной информации, машина ехала на зеленый сигнал светофора [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге грузовик снес женщину с двухлетней малюткой на "зебре". Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге грузовик снес женщину с двухлетней малюткой на "зебре". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

14 февраля около 15:35 на проспекте Энгельса грузовик наехал на двухлетнюю девочку и женщину, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Какой сигнал горел на светофоре для пострадавших – пока вопрос. Известно, что малютка ехала на самокате. Все произошло на «зебре» возле дома №41.

Предположительно, водитель поворачивал на Дрезденскую улицу. Фото: vk.com/spb_today

Предположительно, водитель поворачивал на Дрезденскую улицу. Фото: vk.com/spb_today

- Грузовик «Рено» двигался по проспекту Энгельса от улицы Манчестерской. Совершая правый поворот, он наехал на пешеходов. 56-летний водитель двигался на разрешающий зеленый сигнал светофора, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате жесткого ДТП 33-летнюю женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Девочке досталось куда сильнее – врачи оценивают ее травмы как крайне тяжелые. Сейчас за жизнь малютки борются медики. По факту страшной аварии инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик сбил двухлетнюю девочку и женщину на «зебре» на проспекте Энгельса
ГАТИ разрешила разработки проекта для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро
Подвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 года
Теплые выходные и нежное солнце ожидают жителей Петербурга
В Эрмитаж привезли христианскую святыню - Крест с частицей Креста Господня
Пятилетней петербурженке подарили велосипед за лучший рисунок трамвая
От Мурино до Приозерска пустят 18 новых "газовых" автобусов
Адвокат сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки рассказал о возможном суде
Печь карельские пирожки и жить в музее: «Кижи» зовут на «работу мечты»
Влюбленные устроили пылкую «дуэль» на железнодорожных путях в Ленобласти
Реклама проституток с алкоголем в подарок появилась в Петербурге
Петербургские таможенники сожгли в печке 1,5 тонны санкционных продуктов
Серийного квартирного вора задержали в Петербурге
Жители Карелии споили и ограбили московского автостопщика
С 16 июля транспорт Петербурга будет работать по единым социальным тарифам
Светлана Агапитова награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»
Прокуратура Петербурга подвела итоги работы в 2019 году
«Зенит» назвал игроков, которых Семак взял на третий сбор в Турции
Петербуржцы выбирают имя очаровательному детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка
Каршеринг врезался в церковь Святого Апостола Иоанна в центре Петербурга
Две пенсионерки отдали мошенницам по миллиону рублей
Суд встал на сторону петербуржцев, требовавших защитить здание медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского
Хореограф получила анонимное письмо с фото своих маленьких учениц с угрозой изнасилования