Грузовик сбил двухлетнюю девочку и женщину на «зебре» на проспекте Энгельса

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:19:36+03:00

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14 февраля около 15:35 на проспекте Энгельса грузовик наехал на двухлетнюю девочку и женщину, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Какой сигнал горел на светофоре для пострадавших – пока вопрос. Известно, что малютка ехала на самокате. Все произошло на «зебре» возле дома №41.

Предположительно, водитель поворачивал на Дрезденскую улицу. Фото: vk.com/spb_today

- Грузовик «Рено» двигался по проспекту Энгельса от улицы Манчестерской. Совершая правый поворот, он наехал на пешеходов. 56-летний водитель двигался на разрешающий зеленый сигнал светофора, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате жесткого ДТП 33-летнюю женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Девочке досталось куда сильнее – врачи оценивают ее травмы как крайне тяжелые. Сейчас за жизнь малютки борются медики. По факту страшной аварии инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU