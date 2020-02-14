Выделенных полос для общественного транспорта в Петербурге станет больше в 2020 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:24:58+03:00

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В Смольном одобрили увеличение протяженности выделенных полос для движения наземного общественного транспорта. Работа над этим все еще продолжается, но уже известно, что в 2020 году обустроят полосу приоритета по маршруту, соединяющему 4 района города – Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. На это потратят 6,3 млн рублей. Общая протяженность «выделенки» составит около 8 километров. Она расположится на участках от перекрестка Ленинского проспекта с проспектом Народного Ополчения до Московского проспекта, далее по улице Типанова, проспекту Славы до Ивановской улицы с выездом на Народную улицу до проспекта Большевиков.

Продолжат выделенную полосу и на Кантемировской улице – на проспекте Маршала Блюхера от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков и далее от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы. Это почти 6 километров, на которые потратят 91 млн рублей. Реализовать все задуманное планируют до 1 июля 2020 года.

- Также в этом году разработают проектно-сметную документацию для организации выделенных полос по другим направлениям, среди которых, например, есть мост и площадь Александра Невского, Суворовский и Невский проспекты, а также Заневская площадь, - сообщает пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU