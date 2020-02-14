Пулково ищет опытного специалиста по борьбе с птицами и дикими животными

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:46:00+03:00

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В Пулково хотят взять к себе на работу орнитолога, который сможет отпугивать не только птиц, но и диких животных. Похоже, на территории аэродрома то и дело появляются незваные гости. Аэропорту нужен именно опытный специалист, который отработал в схожей должности от одного года до трех лет.

- Обязанности следующие – орнитологическое обеспечение полетов и контроль обстановки в районе аэродрома, выявление зон активности птиц и диких животных, а также применение спецсредств в борьбе с ними, - говорится в вакансии, опубликованной на сайте hh.ru.

Также от будущего орнитолога требуется изучать опыт других аэропортов по борьбе с птицами для того, чтобы применять передовые технологии. График посменный – день или ночь, затем 2 выходных и снова день или ночь. Помимо этого у специалиста должны быть водительские права и стаж не менее 3 лет, не говоря о наличии диплома или профильного средне-специального образования.

Зарплату, впрочем, держат в тайне. Фото: spb.hh.ru

ИСТОЧНИК KP.RU