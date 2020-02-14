Петербургский дворник ударил неприятеля ножом в сердце на День святого Валентина

14 Февр. 2020 2020-02-14T21:24:21+03:00

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Ночью 14 февраля на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге смертью закончилась перепалка двух мигрантов. По словам очевидцев, между дворником и прохожим возник словесный конфликт. Они выясняли отношения, как вдруг к своему коллеге подскочил на защиту другой сотрудник ЖКС и ударил неприятеля ножом прямо в сердце.

- Мужчину срочно госпитализировали в Мариинскую больницу, но там он скончался от полученной травмы. В час ночи этого же дня подозреваемого задержали. Он, как и погибший, житель Узбекистана. Ранее судим не был, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Вечером дворника уже доставили в суд. В итоге его заключили в СИЗО до 13 апреля 2020 года.

- Следствие установило, что не позднее 00:10 он умышленно нанес мужчине не менее 1 удара ножом в область расположения жизненно-важных органов, что привело к его смерти. Подсудимый полностью признал вину, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU