Активисты «лечат» подорожником бесхозную разбитую дорогу на границе Петербурга и Ленобласти

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:08:31+03:00

Между Петербургом и Ленобластью нашли бесхозную дорогу, которая никому не нужна. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Местные жители устали от ям и выбоин на дороге между Красным Селом и городским поселком Виллюзи

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В сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» опубликовали фотографию разбитой дороги, которая осточертела местным жителям. По словам активистов, определить владельца продолжительного участка нереально – на нем нет никаких особых примет и даже чипа. Да и находится дорога между Петербургом и Ленобластью и никому не нужна.

- Дорога больная, имеются глубокие дыры, отсутствует освещение, нет разметки, ужасная обочина. Возможно, поэтому плохой хозяин и решил ее выбросить, чтобы не связываться с проблемами, - рассказывают люди.

Поэтому неудивительно, что дальше местные жители начали «лечить» дорогу подорожником, дабы юмором привлечь к себе общественность. Но спустя почти 1,5 дней поисков ответственный все же нашелся – им оказалась местная администрация.

- Достоверно известно, что за данный участок, не имеющий ведомственной принадлежности, по закону отвечает администрация Красносельского района! Ямы, выбоины - обязаны устранять районные власти! Почему они это не делают - осталось невыясненным, ну и ладно, - отметили активисты.

Теперь горожане намерены восстановить дорогу путем массовых обращений на портал «Наш Санкт-Петербург».

Чем больше жалоб, тем лучше - уверены активисты. Фото: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU