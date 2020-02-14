2020-02-14T23:12:39+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение иномарок в Тосно закончилось смертью и пожаром

Водитель «Ниссана» скончался от полученных травм, троих людей из «Форда» госпитализировали в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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При въезде в Тосно произошла смертельная авария с лобовым столкновением. Фото: vk.com/tosnovkПри въезде в Тосно произошла смертельная авария с лобовым столкновением. Фото: vk.com/tosnovk
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Вечером 14 февраля на въезде в Тосно столкнулись лоб в лоб «Форд» и «Ниссан». Все произошло около 21:10 на 13-м километре автодороги. От сильного удара «Форд» тут же загорелся. В нем находились три человека, которые уцелели. А вот спасать водителя «Ниссана», к сожалению, было уже поздно.

- В результате ДТП мужчина за рулем «Ниссана» скончался на месте происшествия. На вид ему около 60 лет, личность устанавливается. Водитель «Форда» и два его пассажира срочно госпитализированы в больницу врачами скорой помощи. У всех травмы различных степеней тяжести, - передали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП все еще проводится тщательная проверка, в ходе которой инспекторы ГИБДД выяснят все обстоятельства смертельной аварии. По словам очевидцев ДТП из группы «Тосно «Вконтакте», в загоревшемся «Форде» одним из пассажиров был ребенок. Судя по фотографиям с места, из-за аварии оказались перекрыты минимум три полосы дороги. Также участок дороги никак не освещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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